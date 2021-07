Quello tra Berardi eè stato il ballottaggio fisso che ci ha accompagnato per tutto l'Europeo. A poche ore dalla finale Mancini ancora non ha sciolto il dubbio per la gara con l'Inghilerra., l'esterno del Sassuolo è più efficace in fase difensiva e può fermare le ripartenze inglesi in quella zona di campo. Quindi, chi gioca?- FedericoE' vero, è uno dei più in forma della squadra; ma pensate se a mezz'ora dalla fine il risultato è ancora in bilico, Mancini chiama Chiesa per entrare in campo, e lui in mezz'ora spacca la partita.- Una caratteristica che ha più Chiesa di Berardi, l'ha dimostrato già altre volte sia con la Juve che in azzurro: entrerebbe quando tutti sarebbero stanchi, e. La corsa ce l'ha (e tanta!) la porta la vede e se si dovessero incastrare tutti questi fattori il classe '97 può diventare eroe per un giorno. Una notte. Quella notte. Il ballottaggio è aperto, Mancini ci pensa: a Chiesa basta poco per fare la differenza.