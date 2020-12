Perché Gigi Buffon non è stato squalificato per la bestemmia in Parma-Juve? Sabato 19 dicembre, nella sfida di Parma, al portierone bianconero è scappata un'espressione ingiuriosa mentre spiegava al giovane Portanova come attaccare gli avversari: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o", le sue parole. Si sente l'audio ma non c'è l'immagine del portiere. Per questo, come racconta il Corriere della Sera, il Giudice Sportivo non ha ricevuto dalla Procura Federale alcun materiale per approfondire il fatto. Pertanto, non ha proceduto con alcun provvedimento nei confronti dello juventino.