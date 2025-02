Getty Images



Bremer e Cabal inseriti in lista UEFA: la spiegazione

Laha comunicato la lista dei giocatori che saranno a disposizione diper la seconda fase della, a partire dai playoff contro il PSV. Nella lista UEFA è stato esclusoper questioni di regolamento, che non permetteva al club di registrare tutti e quattro i nuovi acquisti. Nella lista è presente Gleison Bremer, come Juan Cabal. Ecco perché.ono fermi rispettivamente da ottobre e novembre per il grave infortunio al ginocchio. La scelta della Juve di tenerli in lista non è legata a un loro possibile recupero in questa stagione ma perché in ogni caso non potevano essere aggiunti altri giocatori oltre Renato Veiga, Kolo Muani e Kelly.