Perché Bonny può creare problemi alla Juventus

Per quanto in questi mesi non sia stato esente da critiche, il portiere 22ennesi sposa molto bene con il gioco del, la cui costruzione del gioco passa proprio dai suoi piedi (sia dal basso, sia con la palla lunga a scavalcare la prima pressione rivale). Per questo, come scrive Tuttosport, nel match di questa sera allo stadio Tardini ladovrà prestare particolare attenzione nel caso in cui scelga di pressare alto e con intensità gli avversari.In entrambe le situazioni, comunque, il giocatore chiave da tenere sotto controllo sarà senza dubbio. L’attaccante francese si distingue infatti come uno dei migliori interpreti del ruolo nella Serie A quando si tratta di proteggere il pallone e giocare spalle alla porta. Accanto a lui agiscono diversi compagni capaci di ribaltare rapidamente l’azione e rifinirla nella zona offensiva. Tra questi spiccano lo svizzero Simon Sohm e il romeno Dennis Man, autore di 4 goal e altrettanti assist in questa stagione.

A centrocampo, o eventualmente al posto di Sohm, Chivu può contare anche sul brasiliano Hernani: un elemento prezioso sia nella costruzione dal basso, sia nella gestione del pressing avversario, qualità fondamentali contro una squadra aggressiva come la Juventus.