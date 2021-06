Berardi o Chiesa? E' l'unico vero ballottaggio della nostra Nazionale all'Europeo. Sconcerti non ha dubbi: "C'era bisogno di un esterno d'attacco con le caratteristiche di Berardi, ma Chiesa è il tipo di giocatore che può spezzare le partite. L'attaccante del Sassuolo gioca più per la squadra, l'ex Fiorentina è da uno contro uno e ogni volta che entra in campo lui la partita cambia sempre volto". Queste le parole di Sconcerti a Tmw.