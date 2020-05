Andrea Barzagli ha lasciato la Juventus dopo quasi dieci anni prima da giocatore e poi per qualche mese nello staff di Sarri. L'ex bianconero si era rimesso in gioco in un nuovo ruolo a 40 anni, troppo presto. Secondo La Gazzetta dello Sport Barzagli aveva già deciso da settimane di lasciare la Juve a fine stagione, ma la pandemia coronavirus ha accelerato la separazione. Alla base della scelta c'è la volontà di dedicare più tempo alla sua famiglia, ma anche un inserimento complicato all'interno di uno staff tecnico - quello di Sarri - già consolidato e con gerarchie ben definite.