Il mentore di Allegri Giovanni Galeone, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile ritorno di Max sulla panchina della Juventus: "Rapporti ottimi. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no".