Perché Allegri ha citato la Juventus di Sarri

Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan,ha citato ladi, vincitrice dell'ultimo scudetto bianconero in ordine di tempo. Ecco perché: "Non sono un amante delle statistiche ma ci sono numeri da cui non si può scappare. Credo ci sia stata solo una stagione in cui non ha vinto il campionato la squadra con la miglior difesa, era la Juve di Sarri. Una grande squadra fa dai 60 agli 80 gol, se ne prendi 40 non puoi entrare tra le prime 4".

E ancora, per ribadire il concetto: "Quando abbiamo la palla dobbiamo attaccare bene e fare goal, quando non ce l'abbiamo dobbiamo difendere bene e non prendere goal. Ci sono due fasi: quando ce l'hai devi fare goal, quando non ce l'hai non devi prendere goal".