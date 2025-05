Perchè Alfonso Montero può lasciare la Juventus?

Negli scorsi giorni sono state riportate diverse voci sul futuro di, il figlio di Paolo storica bandiera della Juventus. Stando a quanto aveva riferito Matteo Moretto ( e vi avevamo raccontato qui ) il difensore classe 2007 sarebbe finito nel mirino di diversi club italiani e di alcuni club spagnoli.Perchè AlfonsoIl suo, è stato uno dei protagonisti del Mondiale Under 20 con l'Uruguay ma nella Primavera di Magnanelli nell'ultimo periodo si sta ritagliando poco spazio. Ecco quindi che si inizia a valutare una cessione del giocatore che è stato anche recentemente inserito trasecondo il The Guardian. Le estimatrici non mancano e quindi si potrebbero valutare eventuali proposte.. Montero ha dimostrato qualità importanti ma sul suo futuro ogni pista resta aperta.