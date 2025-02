Perchè Alberto Costa è fuori dalla lista Champions

Laha ufficializzato la lista UEFA per la seconda fase della Champions League e, come previsto,è stato escluso. La scelta è dovuta al regolamento, che permette di effettuare soltanto tre cambi rispetto alla lista precedente. Per questo motivo, sono stati esclusi Danilo, Nicolò Fagioli e Arthur, mentre al loro posto sono stati inseriti Renato Veiga, Kolo Muani e Kelly. Thiago Motta ha quindi dovuto operare scelte strategiche, privilegiando giocatori considerati più pronti per contribuire immediatamente. La nuova lista sarà determinante per affrontare il PSV Eindhoven e provare a conquistare un posto agli ottavi di finale.