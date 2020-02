Secondo quanto riporta Corriere.it, la "Juve non voleva perdere un incasso da oltre cinque milioni, senza contare che trasmettere partite a porte chiuse non fa contenti neppure i broadcaster nel momento in cui si avvicina la discussione per il rinnovo dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. E adesso il calendario è in bilico". Dopo una notte frenetica si è arrivati alla decisione di spostare la partita di campionato contro l'Inter, così come le altre 4 gare di Serie A che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse.