Perché Adzic non sta mai giocando: il motivo

AFP via Getty Images

Perché Adzic non gioca

Dopo le bellissime parole in estate da parte die i primi allenamenti in cui aveva mostrato grandi qualità,on è riuscito a trovare spazio in stagione. Pochissimi minuti per il classe 2006, che non è mai partito titolare subentrando nel finale solo in alcune occasioni. Ecco perché il montenegrino non sta giocando.Alla Continassa tutti hanno fiducia in Adzic e credono nelle qualità del ragazzo, che però ha bisogno di tempo per essere pronto essendo alla prima esperienza ad altissimo livello. Prima di tutto per una questione atletica visto che i ritmi del campionato montenegrino sono ben diversi da quelli richiesti per giocare nella Juve. Questione quindi di abitudine a certi carichi di lavoro e standard che Motta chiede a tutti i suoi giocatori. Una cosa però è certa, il club bianconero punta molto per il futuro su Adzic.