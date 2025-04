AFP via Getty Images

Perché Adzic non può giocare i Playoff di Serie C

, talento montenegrino classe 2006, non potrà partecipare aidi, a cui lasi è qualificata pur avendo perso a Messina l'ultima partita della regular season. È quanto previsto dal regolamento della competizione, che "blocca" tutti i giocatori delle squadre B che non abbiano raggiunto un numero minimo di presenze stagionali in Lega Pro (il giovane bianconero è a quota dieci) o che, in alternativa, non abbiano esordito in Serie A (e non è il caso di Adzic, appunto).

Adzic-Juventus Next Gen, i numeri della stagione

Presenze: 10

Minuti: 744

Goal: 4

Assist: 2

Adzic-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 5

Minuti: 55

Goal: 0

Assist: 0

Ecco quanto specificato nel Comunicato Ufficiale n.267/A della FIGC per le seconde squadre: "I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra.. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".In realtà, per la precisione e per dovere di cronaca, nel caso della Juventus il numero minimo di presenze stagionali è sceso a 21 (e a 12 considerando il periodo dal 1° gennaio scorso), per via dell'esclusione dal girone C, a campionato in corso, di. Lo ha deliberato la FIGC con il comunicato ufficiale n.238/A del 28 marzo 2025. Nulla, comunque, che cambi la sostanza per Adzic.