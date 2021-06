di Luca Bedogni

Ad Allegri ora serve Pogba, o per lo meno un Pogba. Un giocatore che gli assomigli, che faccia tutte le cose che sa fare il francese nelle due fasi. Il problema è che di Pogba ce n’è uno. In quanti sono in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo come li ricopre lui? Tecnica, fisicità, senso della posizione, tiro dalla distanza, inserimento senza palla, colpo di testa... sono solo alcune delle mille doti che possiede Paul Labile detto il Polpo. Grazie a tutte queste caratteristiche il francese garantisce al tempo stesso duttilità e specializzazione, un concetto molto pratico, molto allegriano se ci pensate. Basterebbe dire che è il centrocampista che manca alla Juventus (assieme a Locatelli aggiungerei, il miglior regista della Serie A). Le lunghe leve ce le ha anche Rabiot, ma è il cambio di passo di qualità che manca ad Adrien, ovvero il cambio di passo nel traffico, dove la conduzione sopraffina diventa un requisito necessario per giustificare lo slancio e renderlo efficace. Pogba ne è provvisto, vediamo allora a partire da quali posizioni e sistemi di gioco ne ha usufruito ultimamente.