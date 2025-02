Percassi su Gasperini: 'Non rinnova? Ce ne faremo una ragione'

AFP via Getty Images

A Sky Sport, Lucaha parlato così a Sky Sport."Diciamo che siamo in una posizione di campionato fantastica, anche oggi è la dimostrazione di quanto è difficile la Serie A. Oggi da affrontare la partita con massima concentrazione, ci aspetta un finale con 13 partite da protagonista, senza rimpianti e da protagonista. Consapevoli della difficoltà del campionato"."Sicuramente questi temi, visto che siamo insieme da 9 anni con il mister, vanno affrontati a fine stagione e non con così tanto tempo d'anticipo. Proprio per il rapporto e il confronto con lui. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione. Al tempo stesso abbiamo un contratto e oggi abbiamo un obiettivo ed è di rimanere concentrati sulla partita di oggi con l'Empoli. Con grande tranquillità e serenità. Sinceramente non sono tematiche attuali. Dobbiamo pensare all'Empoli, alle partite difficili che ci aspettano. Sempre e solo nel rispetto dell'Atalanta e della tifoseria".

"Questo non lo so, dovete chiederlo a lui. Avete la fortuna di parlare direttamente con il mister viste le tante partite. Io penso che abbiamo bisogno di giocare perché tante volte, quando si parla, si rischia di creare casi che non servono al buon esito e al prosieguo tranquillo di un campionato fino ad oggi straordinario. Di un percorso in Champions League che ha visto l'Atalanta da super protagonista".