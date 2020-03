Il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi celebra l’impresa dell’Atalanta al Mestalla negli ottavi fi finale di Champions League. Un pensiero per l’Italia vistoin ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: "Davanti alla tv, ieri sera, eravamo in tantissimi: la squadra, l’allenatore, lo staff, i dirigenti erano tutti coscienti della grande responsabilità che avevano. E sono stati tutti eccezionali. Ci hanno regalato due ore di spettacolo e gioia. Le hanno regalate a Bergamo e a tutta l’Italia in un momento estremamente difficile e delicato a causa di un virus maledetto che sta stravolgendo le nostre vite. Orgoglioso. Permettetemi di esserlo dei nostri tifosi: ieri sera esempio di correttezza nel seguire le regole nonostante la voglia di accogliere la squadra come avrebbe meritato, ma non si poteva, da sempre esempio di grande generosità".