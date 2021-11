Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi parla così all'Eco di Bergamo: "L'1-0 di sabato all'Allianz Stadium contro la Juventus è la vittoria più bella, per quello che rappresenta. Grazie al cielo ne abbiamo tante di cui gioire, ma secondo me nessuna ha questa importanza.In tantissimi si sono commossi, lo so bene. Mi sono commosso anche io, impossibile non condividere queste emozioni. Appena mi ha chiamato Luca, a fine partita, ci siamo abbandonati in urlo condiviso. È stato come abbracciarci, io a Torino e lui a 200 chilometri"