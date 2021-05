Alla fine, la Juventus ha chiuso la stagione in bellezza, conquistando l’accesso alla prossima Champions League e sollevando al cielo la Coppa Italia, battendo in finale l’Atalanta. Il presidente della Dea Antonio Percassi ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo, occasione in cui è tornato sugli episodi arbitrali di quella partita: “Sulla gara hanno inciso gli episodi, il fallo di Cuadrado su Gosens è clamoroso, se la Juve non fa gol e se andiamo al riposo 1-0... Sì, poi nella ripresa non eravamo noi. Ma i ragazzi sono stati straordinari per tutta la stagione".



GOMEZ - "Su Gomez ha avuto ragione il mister…Parlo di calcio. Ha avuto ragione il mister quando replicava alla nostra preoccupazione per la sua partenza dicendoci: “Ma ora diventeremo più forti…”. Lui non aveva il minimo dubbio".



SUPERLEGA - "(...) Un'assurdità per la gente di sport. Ingiusta da tutti i punti di vista, mal gestita e con i tempi sbagliati. Nel calcio il bello è che l'Atalanta possa infastidire le grandi. Così diventi simpatico e i neutrali sono per te. Lo percepiamo a livello internazionale: giochi bene, segni tanti gol, dai sempre tutto. Avanti così".



GASPERINI - "Abbiamo altri tre anni di contratto, qui può restare tutta la vita. A oltranza. Non so perché me lo fate ripetere sempre...".