Domani è il grande giorno dell'Atalanta in Champions League. La Dea sfida il PSG ai quarti di finale di Champions League ed il patron dei bergamaschi Antonio Percassi parla a La Gazzetta dello Sport. L'Atalanta è l'unica italiana ancora in corsa nella massima competizione europea: "Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone. Quale partita mi ha dato mal di stomaco da calciatore? Uno Juventus-Atalanta alla vigilia di Natale: dovevo marcare Altafini che veniva da sei gol di fila, non fui tenero e finì 0-0".