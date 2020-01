Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, Paul Pogba partirà dal Manchester United. Sul francese, ci sono infatti due pretendenti illustri ed il momento con i Red Devils non sembra lasci presagire alternative alla partenza. Così, da una parte c'è la Juventus che spera nel ritorno e che, soprattutto, sembra avere il favore del giocatore: Pogba avrebbe pensato proprio a Torino come piazza per rilanciarsi. Dall'altra, invece, c'è il Real Madrid, che ha tutto il fascino di una delle squadre più forti della storia, ma che al contempo non si è sbilanciata sul francese, come ha dimostrato Florentino Perez dopo la finale di Supercoppa.