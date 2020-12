Andrea, nella chiacchierata a JTV, ha parlato del campie di come sia cambiato con il Covid: "E' un campionato strano ma come tutti gli altri campionati europei. Con il covid, e le partite ravvicinate, si è un po' equilibrato tutto. Bisogna affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Non c'è la squadra materasso, ci sono squadre forti che giocano e non solo si difendono. Bisogna affrontare tutte con la giusta mentalità altrimenti vai incontro a brutte sorprese".