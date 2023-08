Fa discutere l'archiviazione della Procura di Bologna per il caso Orsolini. Di questo ha parlato Guido Vaciago su Tuttosport: " La carta Orsolini che per i pm di Torino è una delle prove per dimostrare il reato di falso in bilancio della Juventus e dei suoi dirigenti, mentre per i pm di Bologna è un documento irrilevante sotto ogni profilo,lo stesso documento, visto da due magistrati diversi, ha una valenza del tutto differente, quindi servirebbe un po’ di prudenza prima di emettere le condanne mediatiche. Servirebbe più cautela anche in ambito di giustizia sportiva."