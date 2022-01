1









"Favoloso". Così lo ha definito José Mourinho al termine di Roma-Juventus. Davide Massa, direttore di gara di ieri sera, però, sui giornali raccoglie solo bocciature. In particolare, a finire sotto i riflettori è il tocco di mano di de Ligt nel primo tempo. La palla tocca prima il piede del difensore, per poi rimbalzare sul braccio. Per i quotidiani in edicola questa mattina, è un rigore che l'arbitro ha sbagliato a non fischiare.

Sfoglia la gallery per leggere la moviola dei giornali