Sergej Milinkovic-Savic resta tra i centrocampisti più intriganti sul taccuino di Fabio Paratici per il futuro della Juventus. Se non dovesse andare a buon fine l'affare per il ritorno di Paul Pogba a Torino, infatti, i bianconeri sono pronti a fiondarsi sul serbo della Lazio, per cui Claudio Lotito chiede almeno 80 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Spagna, ci sono quattro big d'Europa su Milinkovic: al pari della Juventus, ecco anche Paris Saint-Germain, al momento in pole, Bayern Monaco e Real Madrid.