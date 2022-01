Verso Milan-Juve con un problema: il campo di San Siro. Stefano Pioli e Massimiliano Allegri - si legge sulle colonne di Tuttosport - si augurano vivamente che la gara tra Inter e Venezia non si giochi [...] perché il prato di San Siro rischia di subire un ulteriore shock prima della partitissima tra Milan e Juve. Causa super utilizzo, il terreno del Giuseppe Meazza è tornato sotto i riflettori, come una decina d’anni fa quando non era stato ancora adottato il manto misto sintetico. E dire che Giovanni Castelli, l’agronomo che da anni si occupa del terreno di gioco della Scala del calcio, dopo la gara tra Inter e Torino del 22 dicembre aveva dato il via a una maxi semina di poa trivialis, l’erba americana usata per i green del golf nelle aree più fredde degli Stati Uniti, per rinverdire le zone più spelacchiate del campo. Il problema è che, nonostante questo tentativo di rattoppo, già era stato messo in preventivo che il terreno sarebbe andato in sofferenza a gennaio quando c’era pure da fronteggiare il doppio impegno casalingo delle milanesi in Coppa Italia (sei partite in dodici giorni)". Per Milan-Juve, ci sarà ancora da soffrire.