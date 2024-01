L'ACCUSA DELLA CONSOB

LA RIVINCITA DRAGUSIN

Laera stata accusata dalladi 'Falso a bilancio' ma, soprattutto diSotto la lente di ingrandimento era finito anche l'affare trae Juventus che aveva coinvolto Radu Dragusin e Andrea Cambiaso. In particolare: la Juventus ha acquistato Andreadal Genoa, pagandolo 8,5 milioni, nello stesso momento il Genoa ha acquistato Raduper 5,5 milioni, cifra che ha fatto scattare per la Juventus una plusvalenza di 2,9 milioni.Secondo la Consob infatti, la Juventus non avrebbe potuto fare questo tipo di trattativa perchè. Nel dettaglio:realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbe pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni". Questo ha fatto scaturire parecchie discussioni perché nel mondo del calcio il valore dei calciatori è dettato dalle società. Ora però la Juve può prendersi una piccola grande rivincita.Radu, dopo un grande avvio di stagione con il Genoa è finito al centro delle trattative di mercato. In Italia piaceva al Milan ed al Napoli, ma soprattutto all'estero piaceva a delle big come Tottenham e Bayern Monaco. Tra gli Spurs ed i bavaresi si è avviata una vera e propria asta per arrivare al difensore romeno che ora sembra vicinissimo all'approdo a Londra,Stando al comunicato ufficiale della Juventus diramato alla cessione di Dragusin per i bianconeri non è prevista una percentuale in caso di rivendita del difensore. Tuttavia,