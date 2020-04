2









Il nome nuovo per l'attacco della Juventus secondo Sky Sport è Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Psg, ed è un vecchio pallino di Fabio Paratici che aveva già provato a prenderlo nel 2016, ma il giocatore decise di rimanere in Francia e così la Juve andò su Higuain. Oggi la situazione si ribalta, perché il Pipita è in uscita e la Juve sta cercando un nuovo numero nove. Cavani ha compiuto 33 anni due mesi fa e non è giovanissimo, ma conosce bene il campionato italiano e rappresenta un usato sicuro.