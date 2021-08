C'è chi non l'ha presa bene, all'interno della società. Cosa? Il fatto che non abbiano chiuso l'affaregià ieri, nell'incontro fiume condel Sassuolo. Il motivo è presto confermato: ai neroverdi non basta il diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo se la Juve dovesse andare in Champions League. Su Tuttosport, emerge infatti un retroscena particolare: "E' curioso - si legge - pensare che il Sassuolo possa mettere in dubbio la qualificazione alla Champions League ‘22-23 della Juventus". E c'è qualcuno in società che non ha preso benissimo questo scetticismo. Bisognerà aspettare, ancora e magari un paio di giorni.