Per oggi, ma anche per domani. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, l'acquisto di Nicolòda parte dellaavrebbe un senso in prospettiva, oltre che semplicemente per il presente, considerando che Angele Juan- due che, a detta di alcuni, rendono quasi superfluo il fantasista della- hanno ormai 34 anni e un contratto in scadenza tra dodici mesi. La carta d'identità del giocatore giallorosso, invece, recita 2 luglio 1999, una data che lo rende perfetto come erede dei due sudamericani, dai quali oggi avrebbe anche molto da imparare.Parlare di futuro, poi, non significa solo guardare ai prossimi anni. Tra un mese, quando arriverà il momento di tornare in campo, Massimilianodovrà infatti fare i conti con l'assenza di Federico, che con tutta probabilità potrà tornare a disposizione solo a settembre, dopo sei mesi di inattività agonistica, e si rivedrà in piena forma solo a gennaio. Facile comprendere, dunque, che se il tecnico livornese resterà saldo nell'idea di modulare la sua Juve con unsaranno necessari quattro esterni - ed ecco l'utilità di Nicolò - più un vice di Dusan(se poi tornasse anche Alvarosarebbe tutto più semplice...). "Uno" Zaniolo, dunque, può servire eccome alla Juve. Che, guarda caso, ha individuato il profilo ideale proprio nel giocatore della Roma, che ormai sembra destinato a sposare la Vecchia Signora. Il matrimonio si farà. Resta da capire quando, e con quale formula.