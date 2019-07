Pogba e Lukaku si apprestano a vivere un'estate complicata. Come riportato dalla redazione inglese di Espn, con i due giocatori in partenza, il Manchester United potrebbe guardare in casa Juve per trovare almeno un sostituto. L'extra da almeno 200 milioni che comporterebbe un aumento di capitale da investire sul mercato invidiabile: capitale che renderebbe lecito azzardare qualche sogno.



DYBALA - Il nome caldo, ​​è proprio quello di Paulo Dybala. A prescindere dalla destinazione di Pogba, qualora il Manchester decidesse di scendere prepotentemente sul mercato, ​è possibile che Paratici si siederà a tavolino con la dirigenza dei Red Devils. United che, tra l'altro, segue Dybala sin dal 2015, quando ancora giocava a Palermo. ERIKSEN E GLI ALTRI - Oltre a Dybala, le mosse dello United continuerebbero, anche se con destinazioni diverse da Torino. Così, entrano nel calderone anche i nomi di Kane, Pepe, Bruno Fernandes e anche Christian Eriksen. Sul danese, spesso accostato anche alla Juve, potrebbero crearsi curiosi intrighi di mercato.