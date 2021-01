Una vittoria in un big match come questo Milan-Juventus ha innescato inevitabilmente l'entusiasmo incontenibile dei tifosi bianconeri, che durante e dopo la partita vinta 3-1 dalla Juve si sono precipitati su Twitter a esprimere tutta la loro gioia. Ma tra esaltazioni di Chiesa, complimenti a Dybala e immancabili sfottò al Milan, soprattutto riferiti alle esultanze "telefoniche" dei giocatori rossoneri, il re indiscusso sui social è Andrea Pirlo! Il suo merito principale secondo gli juventini è quello di aver fatto notare con pacata fermezza, nell'intervista postpartita a Sky, il fallo di Calhanoglu su Rabiot non fischiato da Irrati che ha dato il via all'azione della rete milanista...

