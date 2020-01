di BN

E’ giusto rinnovare il contratto a Blaise Matuidi? Una domanda che si pone la Juve, così come tanti tifosi. Il centrocampista francese è spesso criticato, ma la società bianconera riflette sul rinnovo dell’attuale accordo, in scadenza a giugno del 2020.



CRITICATO - Anche nella sconfitta contro il Napoli Matuidi è stato bersaglio di diverse critiche. Lento, poco tecnico, non adatto al gioco di Sarri. Queste alcune delle idee che emergono da messaggi social e non solo. I tifosi vorrebbero un centrocampista diverso, che garantisca qualità e palleggio. Ma la Juve sembra avere idee opposte.



IL PUNTO SUL RINNOVO - I discorsi con Raiola, l’agente del francese, vanno avanti da diverse settimane. La richiesta di Matuidi è chiara: due anni di contratto, quindi scadenza portata dal 2020 al 2022, alle stesse cifre oggi percepite, cioè 3,5 milioni di euro a stagione. Al momento la proposta della Juve non si spinge oltre un prolungamento annuale, fino al 2021. Si sta discutendo anche di un possibile rinnovo automatico, in caso di raggiungimento di un determinati numero di presenze. Discorsi ben avviati, ma non c’è ancora un’intesa. I tifosi non vogliono più vedere Matuidi in bianconero, ma la Juve lavora per il rinnovo.