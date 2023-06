"Agnelli ricorre al TAR per la squalifica di 2 anni ricevuta dalla FIGC e una nutrita fetta del tifo juventino esulta. Perché , per loro, Andrea è l’unico della Famiglia ad aver tenuto la schiena dritta , non accettando di prostrarsi davanti alla giustizia sportiva, prima, e alla UEFA poi. Come ha fatto invece il cugino Elkann, e il popolo bianconero non ha gradito, attendendosi un atteggiamento meno remissivo della società." Questo il commento di Marcello Chirico su calciomercato.com.