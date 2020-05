Nuova pista per Gonzalo Higuain: secondo Don Balon, l'Atletico Madrid sta pensando al Pipita per sostituire Diego Costa in uscita. Il giocatore piace a Simeone e il ds Berta è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per convincere la Juventus. L'argentino ha ancora un anno di contratto con i bianconeri ma è sempre più ai margini del progetto. Higuain in questi giorni è in Argentina per assistere la madre malata e sta pensando anche di avvicinarsi definitivamente alla famiglia. L'altra possibile destinazione, infatti, è quella del River Plate, col quale si potrebbe trattare in cambio l'opzione di alcuni giovani, stessa operazione fatta nel 2015 per il trasferimento di Tevez al Boca Juniors e che poi ha portato Bentancur in bianconero due anni dopo.