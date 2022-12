Gira e rigira si parla sempre di lui. Ieri la panchina con il Portogallo e i fotografi focalizzati sulle sue reazioni; oggi invece si torna sulla manovra stipendi di casa Juve e sulla posizione creditoria dinei confronti del club bianconero. In origine, l’ormai nota “” fu uno degli elementi chiave e più chiacchierati dell’Inchiesta Prisma., frutto della manovra stipendi. Credito che ora il campione portoghese sembrerebbe intenzionato a riscuotere, tanto da affidare ad un legale di fiducia la richiesta di visionare le carte dell’inchiesta: richiesta respinta dall’aggiunto Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello perché troppo “generica”.Non solo Ronaldo, però. Secondo quanto riporta il Corriere Torino,: “C’è poi un prospetto (sequestrato negli uffici Juve) in cui i dirigenti scrivevano di avere debiti per «30 milioni + agenti». Nello schema si cita l’Atalanta con accanto la cifra 3,5: quest’onere potrebbe essere collegato anche al fondo rischi di 5 milioni accantonato dalla Juve.”.