Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport della situazione de Ligt: "Non credo che la Juve abbia voglia di lasciare andare di De Ligt. Nel momento dell'acquisto, quando poteva andare in tante squadre, ha scelto la Juve. Per de Ligt la Juve non è un punto di arrivo della sua carriera, ma un passaggio per poter arrivare a Barcellona, Real e United e questo può essere legittimo e naturale. Ha una clausola di 125 milioni di euro".