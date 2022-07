È pronta a scatenarsi l'asta per. E se da un lato lasi è ormai arresa a perdere il difensore olandese, dall'altro non disdegna affatto la folta schiera di pretendenti che stanno bussando alla porta. L'obiettivo dei bianconeri è infatti ricavare quanto più denaro possibile dalla cessione. E in tal senso, riferisce la Gazzetta dello Sport, non mancano i club facoltosi pronti a investire su de Ligt: è noto l'interesse del, più recente invece l'irruzione del. Ma per la rosea ci sarebbero ancora in corsa, seppure più defilate,