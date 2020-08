La Juve vuole rifrarsi le fasce: a destra Cuadrado è un esterno alto adattato, dall'altra parte Alex Sandro è stato costretto agli straordinari. Ecco perché Paratici è già al lavoro per cercare due terzini in vista della prossima stagione: tra i profili che piacciono ai bianconeri c'è quello di Robn Gosens, terzino sinistro dell'Atalanta, uno dei migliori del campionato per rendimento. A complicare i piani della Juve però c'è Josè Mourinho, che per il suo Tottenham avrebbe messo nel mirino Timothy Castagne. A riportarlo è la stampa inglese, convinta del fatto che se dovesse cedere Castagne agli Spurs blinderebbe Gosens. E la Juve sarebbe costretta a guardare altrove.