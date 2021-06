T come Thessa. Ma anche come Teddy. L'esultanza di Manuel Locatelli dopo la doppietta nella vittoria per 3-0 di ieri contro la Svizzera è dedicata alla compagna, Thessa, e al suo cagnolino che non c'è più: Teddy. Quella T con doppia dedica e una partita da tol player assoluto. La Juventus prende appunti e sa che la richiesta del Sassuolo di 40 milioni di euro adesso potrebbe aumentare ulteriormente. Locatelli è il primo nome nella lista di mercato di Allegri, per portarlo a Torino bisognerà superare la concorrenza estera e trovare la quadra giusta col Sassuolo. Manuel intanto incanta in Nazionale e si prende la copertina dell'Europeo, la sua T ha fatto il giro del mondo.