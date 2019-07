Nicolò Barella è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'accordo con il Cagliari è a un passo, sulla base di 40 milioni di euro più altri 10 di bonus, a loro volta suddivisi in 5 facilmente raggiungibili più altri 5 più complicati. Barella ha rifiutato un futuro alla Roma e i nerazzurri hanno trovato l'intesa con i sardi, per regalare un rinforzo fondamentale ad Antonio Conte in vista della prossima stagione.