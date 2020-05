"Mi rivedo in Dybala" ha detto Pepito Rossi. L'attaccante, oggi al Real Salt Lake, ha spiegato il paragone in una diretta Instagram con ParmaLive.com: "E' un attaccante, mancino, che fa pochi gol di testa. Lo vedo simile a me: parte dal centro, si muove molto bene ed è un giocatore intelligente. Mi piace molto". Poi ricorda i tempi del Manchester United con Alex Ferguson: "mi aveva paragonato a Zola. Nei primi mesi mi diceva che somigliavo a lui, poi in Inghilterra Zola era Magic Box. Lui partiva più dall'esterno, io più centrale. In Under 21 facevamo un sacco di sfide insieme su calcio di punizione: aveva 42 anni, vinceva sempre lui".