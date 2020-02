Simone Pepe, ex della Juventus, ha parlato oggi dei bianconeri e del loro momento al Corriere dello Sport: "Non è facile allenare la Juve, Conte la conosceva benissimo, Allegri arrivava dal Milan, mentre Sarri per la prima volta si ritrova a dover gestire il ruolo di inseguito e non di inseguitore. Gestire una squadra composta da soli campioni è difficile e ci sono dei problemi. Bisogna solo trovare l'equilibrio giusto tra allenatore e giocatori, io sono fiducioso“.