Simone Pepe, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della partita tra Juve e Lazio, persa 3-1 dai bianconeri: "Due sconfitte della Juventus contro la Lazio significa che i biancocelesti stanno facendo cose straordinarie e sono in grande crescita. La Lazio è stata molto intelligente e molto umile, si è messa nella propria metà campo per difendere e poi ripartire per colpire. Tridente pesante con Ronaldo, Higuain e Dybala in campo insieme? Non è un problema. In giro per l'Europa le grandi squadre come Real, Barcellona e PSG giocano con tutti i giocatori di qualità in campo, anche la stessa Lazio ha trovato l'equilibrio giusto seguendo questa via, può farlo anche la Juventus".