Pepe, ex difensore del Real Madrid, ha parlato del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato nella Nations League: ''Non penso che il Portogallo possa essere considerato il favorito alla vittoria finale. Al massimo è uno dei candidati. Ronaldo? E' il miglior giocatore del mondo, ma bisogna rispettare gli avversari. Sarà un test importante per giocatori e paese''.