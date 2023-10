Simone, ex esterno della Juventus, ha parlato a margine dell'evento Together, a Black & White Show: "Ritrovarci dopo tanto tempo è una cosa fantastica e per un giocatore normale come me è emozionante trovare i campioni che hanno fatto la storia della Juve"."Ci sono delle similitudini ma ogni allenatore è diverso. Il vantaggio è quello di giocare di domenica in domenica, con lo svantaggio di non giocare le coppe, perché la Juventus deve giocarle sempre. Per la Juve deve essere la normalità pensare a una coppa o allo scudetto. I tifosi ci pensano e ci contano, così come il mister e la squadra".- "Bisogna sapere per parlare, io non so e non posso parlare. So che Paul è un ragazzo d'oro".- "Mi piacciono i giovani come Fagioli e Cambiaso. Sono ottimi giocatori che stanno crescendo in un ambiente non facile. La maglia della Juventus è pesante, io ci ho giocato a 27 anni, farlo a 20 o a 21 è diverso".