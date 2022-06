Simone Pepe, ex esterno della Juve, ha parlato a margine di un evento a Pescara. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Di Maria è un giocatore straordinario e sta ancora bene fisicamente. Può dare ancora un contributo importante".



POGBA - «La Juve ti resta dentro, chi è andato via se ne accorge e chi può vuole tornare, non mi stupisce la scelta di Paul».



KOULIBALY - «Il massimo ma non è facile».



DEL PIERO RITORNA ALLA JUVE - «Non so se il desiderio si realizzerà, ma è normale che i tifosi lo sognino, Alex ha fatto la storia della Juve».