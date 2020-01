L'ex centrocampista della Juventus ha parlato a Tiki Taka del binomio di mercato che sta interessando l'Inter in questo momento. I nerazzurri, infatti, si stanno muovendo su alcune piste importanti, tra cui quelle che portano a Eriksen in primis, e successivamente a Vidal. Inevitabile il commento dell'ex numero 7 della Juve a proposito del suo vecchio compagno di squadra: "​Vidal è una persona davvero molto tranquilla, e nello spogliatoio è un ragazzo che suscita l'affetto di tutti. Con la maglia del Barcellona non sta trovando molto spazio, ma quando scende in campo è in grado sempre di cambiare le partite. Obiettivamente lo ritengo un giocatore più forte rispetto a Christian Eriksen"