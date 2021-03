Nell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto c'è stato tanto dell'esperienza di Pepe, ex difensore di quel Real Madrid che negli anni scorsi ha inflitto diverse delusioni ai bianconeri. Così Pepè ha commentato ai canali ufficiali della Uefa l'impresa della sua squadra: "Il lavoro di squadra è stato importante per ottenere il passaggio del turno. È davvero difficile spiegare a parole come siamo riusciti a reagire dopo il rosso. Oggi abbiamo mostrato carattere. Il calcio di punizione di Sergio Oliveira? Sì, lo avevamo preparato. Lavoriamo molto su questo tipo di situazioni. Siamo stati fortunati, Sérgio ha tirato bene".