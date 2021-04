Il difensore del Porto Pepe è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra la squadra lusitana e il Chelsea. Queste le sue parole: "La squadra sta bene, è positiva, vuole che la partita arrivi per dimostrare il lavoro che abbiamo fatto ai nostri tifosi e per il tecnico. Anche se non possono essere sempre con la squadra in questa stagione, i nostri tifosi mostrano sempre il loro affetto per i giocatori. La partita contro la Juventus fa già parte della storia. Questa partita è importante. Dobbiamo avere tanta passione e umiltà e lavorare di squadra durante la partita".