Anche Simoneha parlato ai microfoni di Sky durante l'evento al PalaAlpitour: "Ho avuto un problemino giocando a padel, mi sono stirato il polpaccio quindi non gioco (ride, ndr.). La gente mi ha sempre voluto bene, ma ritrovarsi in mezzo a questi campioni fa un certo effetto. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia del calcio, ci sono Palloni d'Oro, mi sono sentito un po' un intruso... La storia dellanon parla solo di Zidane, Del Piero e Platini ma anche di giocatori come noi che ci hanno messo la voglia e hanno lottato per la maglia, ritagliandosi un posto nel cuore dei tifosi. La maglia della Juve è speciale".